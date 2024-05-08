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        Haberler Ekonomi Para TEB'den 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı - Para Haberleri

        TEB'den 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı

        Türk Ekonomi Bankası (TEB), International Finance Corporation (IFC) ile 100 milyon Euro tutarında tahvil ihraç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:32
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        TEB'den 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı
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        Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, bankacılık faaliyetleriyle ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunurken, "daha iyi bir gelecek" için sürdürülebilir finansı desteklemeye devam ediyor.

        Ocakta uluslararası piyasalarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 400 milyon dolar tutarında gerçekleştirdiği tahvil ihracının ardından TEB, bu kez de IFC'ye 100 milyon Euro tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri (Tier-II) tahvil ihracını tamamladı.

        Beşinci yılda geri çağırma opsiyonu bulunan, 10 yıl vadeli tahvil, TEB’in bu yıl gerçekleştirdiği ikinci ihraç olma özelliği taşıyor.

        Sürdürülebilir kalkınma alanında Türkiye'nin önde gelen bankası olma vizyonuyla hareket eden TEB, sağladığı yeni finansmanla Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve uyumlanmasına yönelik projelere, kadınlara ait işletmelere ve tarım işletmelerine odaklanarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) finansman erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, gerçekleştirilen tahvil ihraçlarına yönelik büyük ilginin Türk ekonomisine ve TEB'e gösterilen güvenin de bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Leblebici, orta ve uzun vadeli finansmanları çeşitlendirme stratejisiyle uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerek, "IFC iş birliğiyle yaptığımız bu yatırım, iklim bilincine sahip projeleri, kadınlara ait küçük işletmeleri ve tarım işletmelerini finanse etmemiz için KOBİ'lere verilen kredileri yaygınlaştırmamıza olanak tanıyacak.

        İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına odaklanan ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için kadın girişimcilerle işletme sahiplerini güçlendiren bir banka olarak, onları hem finansal imkanlarla hem de finans harici hizmetlerle desteklemeyi sürdüreceğiz."ifadelerini kullandı.

        Dış finansman araçlarını yaygınlaştırmaya ve çeşitlendirmeye son derece kararlı olduklarını vurgulayan Leblebici, aynı zamanda, IFC ile süregelen güçlü ilişkilerinin daha da geliştirmekten ve Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmaya desteklerini artırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer de, Türkiye'nin ancak güçlü ve kapsayıcı bir finans sektörüne sahip olursa ekonomik yönden gelişebileceğini belirterek, "IFC'nin uzun zamandır iş ortağı olan TEB'e yapılan bu yatırım, ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini artırmayı, daha yüksek bir ekonomik katılım ve istihdam yaratmayı amaçlıyor." görüşünü bildirdi.

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