Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Enerji sektörüne odaklanan Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nda seçilen girişimler, 9 ay süren eğitim ve mentorluk süreci sonunda gerçekleşen Demo Günü’nde projelerini sundu.

Mentors Network Turkey iş birliğiyle gerçekleştirilen programa Seçilen 10 girişimin ihtiyaçlarına özel eğitim ve mentorluk verildiği aktarılırken, geçtiğimiz yıl sonunda hayata geçirilen programda, girişimci adayları, girişimciler, erken aşamadaki startup ve şirketler için açılan çağrıya 100 enerji girişiminin başvurduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 10 girişim, 9 aylık hızlandırma programı süresince 75 saat uygulamalı eğitim alırken, toplam 120 saat mentorluk seansı gerçekleştirildi.

Her bir girişimin, Limak Enerji yöneticileri ile eşleştirilerek sektörel ve iş fonksiyonları bazında mentorluk seanslarına devam ettikleri aktarılırken, programa dahil olan girişimlerden Bren, Blink ve Demircioğlu'nun pilot uygulamalarını Limak Enerji sahalarında gerçekleştirdiği, Loggma'nın ise Limak Enerji’nin Güneş Enerjisi Santrali projelerinde iş birliği yapacağı kaydedildi.

'KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK KURUM DIŞI KADAR ÖNEMLİ'

Demo Günü’nün açılış konuşmasını yapan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, yenilikçi olamayan şirket ve ekonomilerin rekabet gücünün giderek azaldığını belirtti.

Özdemir, "Günümüzde girişimcilik, ekonomilerin ve şirketlerin en önemli itici güçlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir ekonomi istiyorsak, kurum içi ve kurum dışı girişimciliği desteklememiz gerekiyor. Hem dünya hem de Türkiye bu gerçeği çoktan anlamış durumda. Bu bakış açısıyla 2017'de Limak Enerji bünyesinde başlattığımız ve enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünü yaratmayı amaçladığımız TEA programını revize ederek TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'na dönüştürdük" dedi.

Özdemir, kurum içi girişimciliğin, kurum dışı girişimcilik kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle girişimcilerimizi Limak Enerji yöneticileriyle eşleştirerek tüm ekosistem oyuncuları arasında bir sinerji yaratmaya çalıştık. Girişimcilerimizden 5'i Limak Enerji sahalarında iş birliği ve pilot uygulama fırsatına sahip oldu." diye konuştu.

'GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Etkinlikte düzenlenen panelde açıklamalarda bulunan Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven de, TEA'nın, girişimcilere destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Panelde konuşan Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, enerji sektörünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilere adapte olamayan ve bunlara öncülük edemeyen şirketlerin zamanla bu yarışın gerisinde kaldığını belirterek, "Bu program ile yeni bir fikri veya girişim arzusu olan insanlara bir ortam yaratmak istedik. TEA'yı her türlü fikrin paylaşıldığı ve tartışıldığı bir platform haline getirmek istiyoruz" dedi.

Ergüven, programın bir sonraki aşamasında ise şirket içine dönerek kurum içi "inovasyon eylemini" başlatmak istediklerini kaydetti.

TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'na dahil olan 10 girişim ise şu şekilde;

- Blink: Enerji nakil hatlarında buz yükü oluşumunu engelleyen ve merkezle haberleşerek hattın sağlıklı işlemesini sağlayan cihaz.

- Bren: Esnek hibrit enerji üreteçleriyle bataryasız endüstriyel IoT ve kablosuz sensör teknolojisi sunuyor.

- Deveci: Akıllı şehir uygulamaları için kullanılabilen dikey eksenli rüzgar türbini.

- Dream: Derin öğrenme ile enerji talep tahmin, analiz ve yönetim sistemi tasarımı ve geliştirilmesi.

- Hexatech: Fiziksel sistemleri tek bir modüler donanım ile dijitalleştirmeyi sağlayan, farklı haberleşme protokolleri ile veri alıp aktarabilen, farklı sistemler arasında uyumu sağlayan dağıtık mimarili donanım çözümü.

- HVS Enerji: Yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere farklı malzemeler ile interkonnektör tasarım ve üretimi.

- Mavi Alp: IPv6 tabanlı, düşük güçlü ve maliyetli cihazlarda çalışabilecek yüksek kararlılıklı kablosuz ağ protokol yığını yazılımı ve beraberinde kullanılabilecek IoT cihazlar.

- Karayel: Akış hızlandırıcılı küçük ölçekli akıllı rüzgar türbini.

- Demircioğlu: Güneş enerjisi panellerinde verimliliği artırmak için yazın panelleri soğutan kışın karları temizleyen hibrit sistem.

- Solarify: Güneş enerjisi santrallerinde daha çok verim için yapay zeka kullanan performans analiz platformu.