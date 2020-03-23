TDV öğrencilerinden "Evde Kal" etkinliği

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında kalan ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde eğitim ara verilmesi nedeniyle evlerine dönen öğrenciler, "Evde Kal" etkinliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunuyor.
TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiren öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi işletmesince "Evde Kal" ana başlığıyla belirlenen 4 farklı tema çerçevesinde etkinlikler yapıyor.
Temalardan biri olan "TDV Evde Okuyor" etkinliği kapsamında TDV yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler, evde geçirdikleri süre boyunca belli saatlerde kitap okuyor ve okudukları kitaplardan alıntıları sosyal medya platformlarında paylaşıyor.
Öğrenciler eğitim gördükleri alan ve farklı kategorilerde tematik okumalar yaparak hem zamanlarını değerlendiriyor hem de öğrendiklerini sosyal medya aracılığıyla başkalarıyla da paylaşıyor.
"Evden İyilikler" teması kapsamında ise öğrenciler evde kaldıkları süre içerisinde ailesine yardım ediyor, apartmanında ve mahallesinde sokağa çıkması sınırlandırılan yaşlı, hasta ve komşularının ihtiyaçlarını temin etmek için yardımlarına koşuyor.
Öğrenciler, gerçekleştirdikleri tüm etkinlikleri, farkındalık oluşturmak ve iyiliği yaymak adına, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Öğrenciler, "Anlatacak Neyin Var?" ve "Evde Kal İrfanlı Kal" temaları aracılığıyla da günlük olarak hadis öğreniyor, meal takip ediyor, film ve belgesel izliyor ve bu süreçte yaşadıklarını ve hayallerini yazıya döküyor.
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