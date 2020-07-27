TDV'nin vekaletle kurban bağışı kampanyasına yoğun ilgi

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle vekalet yoluyla kurban bağışlarında artış görüldüğünü bildirdi.
Kurban bağışı çalışmalarına ocak ayında başladıklarını ifade eden Açık, bağışta bulunmak isteyenlerin, vakfın yurt içindeki 1003 şubesinin yanı sıra yurt dışında müşavirler, ataşeler ve din görevlilerine başvurabileceğini söyledi.
Kurban bağışı, kesim ve dağıtım işlemlerini Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürüteceklerini dile getiren Açık, "Benim kurbanımı yurt içinde kesin' diye bağışta bulunan kardeşlerimizin sayısında, geçen yıla oranla düşünüldüğünde, yüzde 80'leri aşan bir durum var. Yurt dışı bağışlarla birlikte genel olarak şu ana kadar yapılan kurban bağışında ise ortalama yüzde 40 civarında bir artış görüldü." dedi.
- "Her geçen gün bağış oranı artıyor"
İhsan Açık, vakıf olarak 1993 yılından itibaren vekalet yoluyla kurban kesim işlemini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, her yıl artış görülen bağışların temel sebebinin, vakfa güven duyulması olduğunu vurguladı.
Her geçen yıl kurban bağışında rakamların yükseldiğini ifade eden Açık, şunları kaydetti:
"Vatandaşımız, artık kendisi evinde kurban kesimi yapsa da mutlaka üçüncü, dördüncü kurbanını ihtiyaç sahiplerine komple bağışlamak istiyor. Bundan dolayı, bir tanesini Türkiye içine dağıtayım, bir tanesini de mesela Afrika'ya, Suriye'ye ve Arakana gitmesini tercih ediyor. Bu vesileyle de her geçen gün bağış oranı artıyor.
Vekalet vermek isteyen kardeşlerimiz telefon ettiklerinde, ya müftülüklerimize ya da camilerimize yönlendiriyoruz. İnternet üzerinden yapmak isteyenlerde, online olarak bizatihi, oradaki sorduğumuz soruları cevaplaması gerekiyor. Ayrıca derilerin zayii olmaması adına, 1003 şubemiz, yani bütün ile ve ilçe müftülüklerimiz, imamlarımız ve camilerimiz vasıtasıyla yine deri bağışı alınarak değerlendirmesini yapıyoruz."
Bağış yapmak isteyenler, "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden online olarak Android ve Apple store mağazalarının yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla başvurabilecek. Ayrıca kurban vekaletine ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, "0 312 416 90 00" numaralı telefonu arayabiliyor.
TDV, Türkiye'de 81 ilde, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde gerçekleştireceği kesimlerde kurban bedelini, yurt içi için 975 lira, yurt dışı için de 825 lira olarak belirlemişti.
,Ömer Olcay
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