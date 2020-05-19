TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

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TDV Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, gençlik çalışmaları yürüten 14 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla kapanış toplantısının yapıldığı belirtildi.

TDV Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, gençlerle yaptıkları toplantıların çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Bu iki gün içinde yapmış olduğunuz çalışmalar tek tek çok kıymetli. Fiziki mesafelerin kalktığında dahi Türkiye’nin farklı yerlerindeki tüm gençlerin aynı anda, aynı atmosferi yaşaması ve ortak bu tarz kıymetli çalışmaların içinde yer alması adına ileride belki de bu tip organizasyonlara daha çok yer vermek gerekir. Özellikle hızla dijitalleşen dünyada sosyal medya görünürlüğü açısından dijital dünyanın İslamileştirilmesi adına daha çok kafa yormak lazım. İşte tam da bu noktada siz değerli gençlerin çalışmalarına daha çok ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Müdürü Fatma Haral Efe de kısa sürede özveriyle çalışmalarına destek veren geçlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.











