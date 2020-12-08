TDV'nin "6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" 16 Aralık'ta başlayacak

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle "İslam Dünyasında Kur’an-ı Kerim ve Kıraat Kültürü" temasıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, lisans ve lisansüstü öğrencilerin gelişimlerine katkı sunmak ve öğrencilerin bilimsel etkinlikler konusunda tecrübe kazanmalarını sağlamak hedefleniyor.
TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, vakfın hayır ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra Türkiye'de ve İslam dünyasında ilmi araştırmalara destek olmak ve Müslüman toplumların güncel meselelerinin tartışıldığı platformlar oluşturmak için faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade etti.
Lisansüstü öğrencilerin mezun olmadan önce ilmi bir faaliyet tecrübesi kazanmalarına imkan sunmayı, doğru ve sistemli bir bakış açısı kazanmalarına ve düşüncelerini açık, akıcı ve etkili bir şekilde aktarmalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Açık, şunları kaydetti:
"Bu program sayesinde öğrenciler, organizasyon becerilerini arttırabilecek, İslam medeniyetinin zengin birikimi hakkında bilgi sahibi olacak ve bu zengin birikimi yorumlayabilecek yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlayabilecekler. Öğrencilerimizin akademik etkinlikler bağlamında bilgi ve birikimlerini ölçebilecekleri ve takdim edebilecekleri etkili bir platform olacağına inanıyorum."
Sempozyumda, Kur'an-ı Kerim konusundaki anlayış zenginliklerinin ortaya konulacağını bildiren Açık, "Bütün bu farklı çalışmaların Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması ve hayata aktarılmasında bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu çerçevede İslam dünyasındaki Kur'an-ı Kerim anlayışları, farklı meal çalışmaları, tefsir örnekleri, kıraat çeşitlilikleri ve Kur’an-ı Kerim öğreten müesseseler ve kurumlar hakkında hazırlanan sunumlar izlenerek Kur'an kültürü zenginliğinin paylaşılması gerçekleşmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.
Sempozyum, TDV Akademi YouTube platformundan canlı olarak takip edilebilecek.
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