TDV, Kocatepe Camisi'ne "sterilizasyon tüneli" kuracak

TDV'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camilerde normalleşme süreciyle birlikte yarından itibaren toplu ibadetin yapılabileceği hatırlatıldı.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, koronavirüs salgınının özellikle insanların toplu olarak bir arada bulunduğu hayatın her alanını etkilediğini; camilerin de bu alanların başında geldiğini belirtti.
Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine 16 Mart'ta ibadete kapatılan camilerin yine Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine yarın cuma namazında toplu ibadete açılacağını anımsatan Açık, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığımız vatandaşların huzur içerisinde ve salgına karşı korunaklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri alarak gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak imkanlarımız ölçüsünde Ankaralıların cuma günleri buluşma noktası haline gelen Kocatepe Camimizin girişine sterilizasyon tüneli kuracağız. Vatandaşlarımız bu tünelin içerisinden geçip dezenfekte edildikten sonra cami avlusuna girerek ibadetlerini yapabilecek."
- "Hiçbir kimyasal ve ağır metal içermiyor"
Pandemi sürecinin en hızlı şekilde atlatılabilmesi için insanların camilere girerken sterilize edilmesinin, riski en aza indireceğini vurgulayan Açık, bunun ilk uygulamasının Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirileceğini ve bunun diğer camilere de örnek olacağını belirtti.
Sterilizasyon tünelinin taşınabilir olduğunu ve istenilen yere kolaylıkla kurulabildiğini belirten Açık, "Bu tünel, özel olarak formüle edilmiş olan sterilizasyon solüsyonu, basınç kullanarak, otomatik sensörler vasıtası ile kabin içerisine giren kişiye püskürtülerek ten ve giysilerinde var olma ihtimali olan tüm zararlı mikroorganizmaları bertaraf etmek üzerine tasarlanmış. Püskürtülen solüsyon iyot, alkol, fenol, aldehit gibi zararlı hiçbir kimyasal ve ağır metal içermiyor." ifadelerini kullandı.
Cuma namazı için camiye gelecek vatandaşların kalben mutmain olmalarını istediklerini ifade eden Açık, kullanılan solüsyonun toksik olmadığını, kalıntı bırakmadığını, aşındırıcı, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özelliği bulunmadığını kaydetti.
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