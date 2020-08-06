TDV'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Yeryüzünde İyilik Egemen Oluncaya Kadar" sloganıyla dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdurların yardımına koşan ve kriz bölgelerine acil insani yardım götüren vakıf, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Libya halkına yardımlarını ulaştırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, bölgedeki partner kuruluş aracılığıyla ilk etapta ihtiyaç sahibi ailelerin tespitini yaptıklarını belirtti.
Patlamada ciddi zarar gören Karantina, Beşura ve Jummeyzi bölgelerinde ekmek ve su başta olmak üzere gıda dağıtımlarına başladıklarını bildiren Açık, "Türk milletinin yardım elini vakit kaybetmeden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Dağıtımla birlikte inceleme ve tespit çalışmalarımız da sürüyor. Kimin neye ihtiyacı varsa ona göre yardım ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli şekilde hareket edildiğini kaydeden Açık, el birliğiyle yaraların en kısa sürede sarılacağını dile getirdi.
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