TDV'den depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı

AA

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü İzmir’in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Vakfın Bornova ve Ferda kolejleri düzenledikleri kampanyayla depremzede çocuklara yardım ulaştırdı.

Kısa bir süre içerisinde hayırseverlerce bağışlanan oyuncak, pastel, kuru ve sulu boya, resim defteri, boyama, masal ve hikaye kitabı, oyun hamuru, kutu oyunu, kitap ve defter gibi kırtasiye malzemeleri Bornova Koleji öğretmenleri tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Şehir Stadyumu ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bahçesinde kurulan çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, Türkiye'yi derinden sarsan ve yediden 70'e herkesin yüreğini sızlatan depremin ardından hızlı bir şekilde yaraların sarılması için okul olarak kampanya başlattıklarını ifade etti.

Kampanyanın veliler ve hayırseverler tarafından ilgi gördüğünü, kısa bir süre içerisinde yüzlerce yardım malzemesi toplandığını ifade eden Tay, şöyle devam etti:

"Evlerine giremedikleri için bölgede kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzede ailelerin çocuklarına yaşadıkları acıları unutturabilmek ve yalnız olmadıklarını hissettirebilmek için çeşitli hediyeler götürdük. Bizleri karşılarında görünce çok mutlu oldular, duygulananlar oldu. Belki acılarını dindiremedik ama üzüntülerine ortak olduk. Bu zor günleri birlikte aşabileceğimizi hissettirdik. Aslında böyle durumlarda önemli olan yapılan yardımın miktarı veya çeşidi değil. O an mağdur olanın yanında durabilmek, o kişiye bunu hissettirebilmek. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Velilerimiz ve hayırseverlerimiz de bu konuda bize çok büyük destek oldu. Bağışlanan oyuncak ve kırtasiye malzemelerini yavrularımıza ulaştırdık. İnşallah en kısa zamanda sıcak yuvalarına dönerler."

Tay, ayrıca okula getirilen kuru bakliyat, şeker, sıvı yağ ve temizlik ürünleri gibi yardım malzemelerini de TDV'nin günlük yaklaşık 10 bin kişiye sıcak yemek hizmeti veren bölgedeki mobil mutfağına teslim ettiklerini belirtti.

Yardım yapmak isteyen çok kişi olduğunu ifade eden Tay, gelen yardımları teslim alarak ilgili yerlere büyük bir titizlikle ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.