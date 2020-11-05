TDV'den depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü İzmir’in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Vakfın Bornova ve Ferda kolejleri düzenledikleri kampanyayla depremzede çocuklara yardım ulaştırdı.
Kısa bir süre içerisinde hayırseverlerce bağışlanan oyuncak, pastel, kuru ve sulu boya, resim defteri, boyama, masal ve hikaye kitabı, oyun hamuru, kutu oyunu, kitap ve defter gibi kırtasiye malzemeleri Bornova Koleji öğretmenleri tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Şehir Stadyumu ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bahçesinde kurulan çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, Türkiye'yi derinden sarsan ve yediden 70'e herkesin yüreğini sızlatan depremin ardından hızlı bir şekilde yaraların sarılması için okul olarak kampanya başlattıklarını ifade etti.
Kampanyanın veliler ve hayırseverler tarafından ilgi gördüğünü, kısa bir süre içerisinde yüzlerce yardım malzemesi toplandığını ifade eden Tay, şöyle devam etti:
"Evlerine giremedikleri için bölgede kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzede ailelerin çocuklarına yaşadıkları acıları unutturabilmek ve yalnız olmadıklarını hissettirebilmek için çeşitli hediyeler götürdük. Bizleri karşılarında görünce çok mutlu oldular, duygulananlar oldu. Belki acılarını dindiremedik ama üzüntülerine ortak olduk. Bu zor günleri birlikte aşabileceğimizi hissettirdik. Aslında böyle durumlarda önemli olan yapılan yardımın miktarı veya çeşidi değil. O an mağdur olanın yanında durabilmek, o kişiye bunu hissettirebilmek. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Velilerimiz ve hayırseverlerimiz de bu konuda bize çok büyük destek oldu. Bağışlanan oyuncak ve kırtasiye malzemelerini yavrularımıza ulaştırdık. İnşallah en kısa zamanda sıcak yuvalarına dönerler."
Tay, ayrıca okula getirilen kuru bakliyat, şeker, sıvı yağ ve temizlik ürünleri gibi yardım malzemelerini de TDV'nin günlük yaklaşık 10 bin kişiye sıcak yemek hizmeti veren bölgedeki mobil mutfağına teslim ettiklerini belirtti.
Yardım yapmak isteyen çok kişi olduğunu ifade eden Tay, gelen yardımları teslim alarak ilgili yerlere büyük bir titizlikle ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!