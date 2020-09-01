TDV'den çöpteki Türk bayraklarını temizleyip asan kardeşlere ziyaret

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TDV'den yapılan açıklamaya göre, çöpteki Türk bayraklarını temizleyerek asan kardeşleri ziyaret eden vakıf görevli ve gönüllüleri, çocuklara Kur'an-ı Kerim ve Elifba hediye etti.

Çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyacını karşılayıp ailesine de nakdi yardımda bulunan görevli ve gönüllüler, Türk bayrağına büyük bir hassasiyet gösteren çocukları ve ailesini tebrik etti.