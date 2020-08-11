TDV, bayramda 295 bin Senegalliye kurban eti dağıttı

TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunun Senegal ayağı, 27 bin 510 hisse kurbanın, Dakar'daki SCRAS Hayvan Mezbahanesi ve ülkedeki diğer bölgelerde kesilmesiyle tamamlandı.
TDV aracılığıyla Türkiye'den Senegal'e giden 4 kişilik ekip, Kurban Bayramı'nın ilk gününden bu yana ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sevindirilmesi için yoğun çalışma yürüttü.
Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye'den gönderilen ekiplerde azalmaya gidilerek, Senegal vatandaşı olan lisans eğitimlerini Türkiye'de tamamlamış 16 öğrenci gönüllü olarak bölgelerde kesilen kurban faaliyetlerinde yer aldı.
Çocuklarla oyun oynayan, balon, şeker, oyuncak gibi hediyeler dağıtarak bayram sevinci yaşamalarını sağlayan görevliler ve gönüllüler, ailelerle de yakından ilgilendi.
TDV Yurtdışı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olan ekip sorumlusu Muhammet Bahattin Alkan, AA muhabirine, TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
150'ye yakın ülkede kurban kestiklerini ve hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Alkan, şunları kaydetti:
"Bu yıl çok zahmetli ama bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirdik. Ekiplerimizin her biri çok özverili çalıştı. Bu yıl Senegal'de toplam 3900 büyükbaş ve 210 küçükbaş kurban kestik. Türkiye'den gelen 4 kişilik görevli ve gönüllü ekibimizle Senegal'in 14 bölgesinde toplamda 27 bin 510 hisse kurbanı yaklaşık 295 bin kişiye ulaştırdık. İnsanların evlerine kurban etlerini götürüp, Türkiye'den kardeşlerinin paylaştığını söylediğimizde gözlerinde mutluluk, umut ve kardeşliği gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah buradan da Türkiye'ye, Senegalli kardeşlerimizin selamlarını götüreceğiz. Allah tüm hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun."
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