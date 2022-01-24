TDP Ankara İl Başkanı görevden alındı

TDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin bugün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Deniz Kaya görevinden alındı.

MYK'de alınan karar doğrultusunda Fuat Bakan Ankara İl Başkanlığı görevine getirildi.