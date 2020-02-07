TDK'den cep hizmeti

Türk Dil Kurumu, Türkçe sözlüğün veri tabanını taşınabilir cihazlara uyumlu hale getirerek ücretsiz olarak kullanıma sundu

Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe sözlüğün 2011'de yapılan son baskısını esas alan sözlük veri tabanı, Android ve IOS altyapısına sahip taşınabilir cihazlara uyumlu hale getirildi ve 5 Şubat'ta ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak kullanılabilen uygulama, kullanıcılardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda sürekli güncellenecek.