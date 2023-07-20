Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile günlük hayatta kullandığımız doğru olarak bilinen bazı kelimeler artık yanlış kabul ediliyor. Kelimelerin yazımı ile sesi de değişti. TDK toplamda 18 kelimeyi değiştirerek 12. baskısında yayımladı.