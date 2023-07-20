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        Haberler Gündem TDK'de bazı kelimelerin yazımı değiştirildi! TDK'de değiştirilen kelimeler neler?

        TDK'de bazı kelimelerin yazımı değiştirildi! İşte, yeni yazım ve sesi ile 18 kelime!

        Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlüğün 12. baskısını yayımladı. Yayımlanan 12. baskı ile günlük hayatta yaygın olarak kullanılan birçok kelimenin yazım şekli ve sesi değişti. İşte, TDK'de değiştirilen kelimeler?

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        Giriş: 20.07.2023 - 13:47
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        • 1

          Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile günlük hayatta kullandığımız doğru olarak bilinen bazı kelimeler artık yanlış kabul ediliyor. Kelimelerin yazımı ile sesi de değişti. TDK toplamda 18 kelimeyi değiştirerek 12. baskısında yayımladı.

        • 2

          TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK İLE DEĞİŞTİRİLEN KELİMELER

          1. Unvan (Yanlış) - Ünvan (Doğru)

          2. Doğubeyazıt (Yanlış) - Doğubayazıt (Doğru)

          3. Marmara Ereğlisi (Yanlış) - Marmaraereğlisi (Doğru)

          4. Sultan efendi (Yanlış) - Sultanefendi (Doğru)

          5. Yürük (Yanlış) - Yörük (Doğru)

        • 3

          6. Çiğ börek (Yanlış) - Çi Börek (Doğru)

          7. Pilili (Yanlış) - Pileli (Doğru)

          8. Boy bos (Yanlış) - Boy pos (Doğru)

          9. Yeşilzeytin (Yanlış) - Yeşil zeytin (Doğru)

          10. Yeşilsoğan (Yanlış) - Yeşil soğan (Doğru)

        • 4

          11. Akzambak (Yanlış) - Ak zambak (Doğru)

          12. Akça armudu (Yanlış) - Akçaarmut (Doğru)

          13. Yakan top (Yanlış) - Yakantop (Doğru)

          14. Kayyum (Yanlış) - Kayyım (Doğru)

          15. Hasıraltı (Yanlış) - Hasır altı (Doğru)

          16. Horon vurmak (Yanlış) - Horon tepmek (Doğru)

          17. Kümeden düşmek (Yanlış) - Küme düşmek (Doğru)

          18. Yeşilbiber (Yanlış) - Yeşil biber (Doğru)

          Kaynak: TDK

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