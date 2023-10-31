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        Haberler Ekonomi Para TCMB zorunlu karşılıktan alınacak komisyon detaylarını açıkladı - Para Haberleri

        TCMB zorunlu karşılıktan alınacak komisyon detaylarını açıkladı

        TCMB geçen hafta yaptığı sadeleşme adımlarının zorunlu karşılık üzerinden komisyon alımı çerçevesini çizen uygulama talimatını bankalara gönderdi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre TL'ye geçiş, yenileme ve TL payının artırılmasında hedefleri tutturamayan bankalara KKM hesapları için TCMB tarafından farklılaştırılmak üzere yüzde 8 komisyon uygulanacak. TL payı için uygulanacak zorunlu karşılık komisyonu ise yüzde 3 olarak belirlendi. Hedefleri tutturan bankalar için ise komisyonu sıfıra kadar getirmek mümkün olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 08:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 08:14
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        Zorunlu karşılıktan alınacak komisyonun detayları belli oldu
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        TCMB geçen hafta açıkladığı kapsamlı sadeleşme adımlarının zorunlu karşılık ve komisyon uygulamalarına yönelik talimatını bankalara gönderdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre bankalara gönderilen yazıda, yabancı para yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınacağının belirtildiği hatırlatıldı.

        Talimatta komisyon uygulamasında kur korumalı hesapların yenilenmesi ve TL’ye geçişi ile TL’nin payının artırılmasına dönük önlemler alınacağı uyarısına da vurgu yapıldı.

        Bu bağlamda, “Kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için TCMB’ce belirlenen koşullara göre farklılaştırılmak üzere yıllık yüzde 8, belirlenen Türk lirası payına göre farklılaştırılmak üzere yıllık yüzde 3 oranında komisyon uygulamasına geçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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        Yenileme ve TL payından alınacak komisyon oranına temel teşkil edecek oranlar ise yüzde 100’ün üstü ve altı olarak belirlendi.

        Buna göre yenileme ve TL’ye geçiş oranında yüzde 100’ün altında olan bankalar ve yüzde 85’in altında kalan katılım bankaları yüzde 6’nın üzerinde komisyon ödemiş olacak. Bu hedeflerin üzerinde olan bankalar için ise oranı yüzde 0’a kadar indirmek mümkün olacak.

        TL payına göre komisyon da en yüksek yüzde 3 olacak, hedefin üzerine çıkılması halinde 0’a kadar indirilebilecek.

        MEVDUATI 500 MİLYON LİRANIN ALTINDAKİ BANKALAR İSTİSNA TUTULDU

        Bunun dışında talimatta zorunlu karşılık komisyon uygulamasının TL payına geçiş oranında nasıl hesaplanacağına dair detaylar da yer aldı.

        Buna göre gerçek kişiler için 4 hafta önceki TL payı oran değişimi yüzde 3,5’in altında kalan geçişlerde bankaya yüzde 2, tüzel kişiler için ise 18 Ağustos 2023’te hesaplanan payın altında kalan bankalardan yüzde 1 komisyon kesintisi yapılacak.

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        Yenileme ve TL’ye geçiş konusunda uygulanacak komisyondan, vadesi gelen mevduat tutarı 500 milyon liranın altında kalan bankalar istisna tutuldu.

        Bunun dışında, gerçek kişiler için Türk lirası pay hesaplamasında payda kısmı 15 milyar Türk lirasının altında olan bankalar ve tüzel kişiler için Türk lirası pay hesaplamasında payda kısmı 10 milyar Türk lirasının altında olan bankalar da uygulamada istisna tutuldu.

        Ayrıca talimatta katılım bankaları için gerçek kişi Türk lirası payı artış hedefi 3,5 yüzde puan yerine 1,75 yüzde puan olarak uygulanacağı da karara bağlandı.

        Ancak istisnadan faydalanabilecek banka sayısının çok sınırlı olduğu belirtiliyor.

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