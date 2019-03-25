Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası (TCMB) rezerv hareketlerinde olağandışı durum görmediğini açıkladı. Bloomberg’e bilgi veren bir TCMB yetkilisi son dönemde açıklanan rezerv rakamları ile ilgili olağandışı bir durum olmadığını, TCMB’nin rezerv biriktirme politikasının devam ettiğini söyledi.



Yetkili, Hazine adına gerçekleştirilen dış borç ve diğer cari döviz ödemeleri, Hazine’nin yurtiçinde ve dışında gerçekleştirdiği döviz cinsi borçlanmaları, enerji ithalatçısı kamu kuruluşlarına yapılan döviz satışları, ihracat reeskont kredileri ile bankaların yabancı para ve Türk Lirası zorunlu karşılıkları için TCMB nezdinde tutulan döviz hesaplarındaki hareketlerin dönem dönem rezervlerde hızlı değişimlere yol açabildiğini belirtti



Adının açıklanmasını istemeyen yetkili bu kapsamda, son dönemde yaklaşık 5.3 milyar doları tutarında dış borç ödemesi ve enerji ithalatçısı kurumlara döviz satımı yapıldığını ifade etti. Yetkili ayrıca TL depo karşılığı döviz depo ihaleleri, teminat döviz depo işlemleri ve döviz karşılığı TL swap imkanı gibi politika araçları kapsamındaki döviz hareketlerinin de rezervlerde geçici dalgalanmalara yol açabildiğini kaydetti



Ayrıca rezervlerde farklı para birimlerinin ve altının, dolar karşısındaki değer değişimleri kaynaklı değerleme etkilerinin de olabileceğini belirten yetkili bu nedenle rezerv rakamlarındaki dalgalanmanın geçici olduğunu öne sürdü. TCMB brüt rezervleri 2013 yılında 112 milyar dolara ulaşmış, 2018 sonunda 72 milyar dolar olmuştu. Brüt rezervler Şubat başında 78 milyar dolar, 15 Mart itibarıyla 73.8 milyar seviyesinde.