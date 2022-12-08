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Haberler Para TCMB'ye 'günler içinde' 5 milyar dolar yatırılacak

TCMB'ye 'birkaç gün içinde' 5 milyar dolar yatırılacak

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduatı 'birkaç gün içinde' yatıracaklarını söyledi

Giriş: 08.12.2022 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
TCMB'ye 'günler içinde' 5 milyar dolar yatırılacak
TCMB'ye 'birkaç gün içinde' 5 milyar dolar yatıracak
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki swap anlaşması kapsamında Suudi Arabistan yakın zamanda TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatıracağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan yaptığı açıklamada, "Mevduat yatırıma işlemi kısa zamanda gerçekleşecek. İki ülke arasında karar alındı. Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor ve mevduat birkaç gün içinde içinde yatırılacak. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük bir iyileşme var" diye konuştu.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı 22 Kasım'da da, mevduat yatırılması konusunda iki ülke arasında son görüşmelerin sürdüğünü bildirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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