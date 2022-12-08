TCMB'ye 'birkaç gün içinde' 5 milyar dolar yatıracak

HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki swap anlaşması kapsamında Suudi Arabistan yakın zamanda TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatıracağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedaan yaptığı açıklamada, "Mevduat yatırıma işlemi kısa zamanda gerçekleşecek. İki ülke arasında karar alındı. Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor ve mevduat birkaç gün içinde içinde yatırılacak. Türkiye ile ilişkilerimizde büyük bir iyileşme var" diye konuştu.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı 22 Kasım'da da, mevduat yatırılması konusunda iki ülke arasında son görüşmelerin sürdüğünü bildirmişti.