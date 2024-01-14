TCMB Yatırımcı Günü'ne yoğun ilgi

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JPMorgan Küresel Makro Araştırma Başkanı Luis Oganes adına yapılan açıklamada, "J.P. Morgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk yetkililerin bu toplantıda gelecek dönemde enflasyonla mücadele ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik politika gündemlerini ve planlarını paylaştığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a son derece bilgilendirici geçen soru-cevap oturumu ve sunumları ile Yatırımcı Günü'nün açılışına ev sahipliği yapma ayrıcalığı verdikleri için teşekkür edildi.

JPMorgan uzmanlarının da toplantıda hazır bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toplantının başarılı geçmesine katkı sağlayan J.P. Morgan Küresel Para Birimleri, Gelişen Piyasalar ve Gelişen Piyasalar Kredi Başkanı Stephen Jefferies'e, Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak'a, Türkiye Kıdemli Ülke Yetkilisi Mustafa Bağrıaçık'a, Kuzey Amerika Gelişmekte Olan Piyasalar Satış Müdürü Daniel Sanchez'e, Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik'e ve Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisti Saad Sıddıqui'ye teşekkür ederiz."