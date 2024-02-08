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        Haberler Ekonomi Para TCMB toplam rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi - Para Haberleri

        Toplam rezervler 6 haftada 10 milyar dolar geriledi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 135 milyar 444 milyon dolara geriledi. Böylece toplam rezervlerde 6 haftada 10 milyar dolarlık düşüş yaşandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:56
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        Toplam rezervler 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
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        TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

        Buna göre, 2 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 616 milyon dolar azalışla 86 milyar 538 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Ocak'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar artışla 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi.

        Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolardan 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.

        Böylece 6 haftada toplam rezervler 10 milyar 9 milyon dolar geriledi.

        TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        05.01.2024 47.638 91.973 139.612
        12.01.2024 47.810 91.990 139.799
        19.01.2024 47.725 90.366 138.091
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        02.02.2024 48.905 86.538 135.444
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