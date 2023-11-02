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        Haberler Ekonomi Para TCMB tarafından yeşil tahvil verileri yayınlandı - Para Haberleri

        Yeşil tahvil verileri yayınlandı

        Yurt içi ve dışı piyasalarda ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) tahvillere ilişkin veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında haftalık frekansta kamuoyu ile paylaşılmakta olan Menkul Kıymet İstatistikleri'ne 2 yeni tablo olarak eklendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:12
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        Yeşil tahvil verileri yayınlandı
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        TCMB, yurt içi ve dışı piyasalarda ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvil ihraçlarına ilişkin verileri yayımladı.

        Buna göre, menkul kıymetler istatistiklerinde yapılan geliştirme ile uluslararası düzeyde önemi ve kullanımı giderek yaygınlaşan çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin Türkiye'deki gelişimine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

        27 Ekim 2023 itibarıyla yurt içi yerleşikler tarafından yurt içinde ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin büyüklüğü 4 milyar 350 milyon TL tutarında bulunuyor.

        Yurt dışında ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin büyüklüğü 9,7 milyar dolar olurken, bu tahvillerin 2 milyar doları firmalar, 5,2 milyar doları bankalar, 2,5 milyar doları da Hazine tarafından ihraç edildi.

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