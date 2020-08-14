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Merkez Bankası (TCMB) miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı ve sıkılaştırma adımlarına devam etti. TCMB miktar yöntemi ile haftalık vadede repo ihalesi açmaması politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağlamaması ve bankaları yüzde 9.75 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandından yöneltmesi anlamına geliyor.

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 9.06'ya yükseltti. Gecelik faizler ise yüzde 9.75'te oluşmaya devam ediyor.