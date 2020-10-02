TCMB sıkılaşmayı sürdürüyor

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TCMB geçen haftaki faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı ilk repo ihalesinde 10 milyar lira verirken ortalama basit faiz yüzde 12.54'e yükseldi.

TCMB geçen haftaki faiz artırımından bu yana sadece bir defa politika faizinden miktar yöntemiyle repo ihalesi açmış, diğer günler ne miktar ne de faizlerin piyasa tarafından belirlendiği daha uzun vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi açmıştı.

Yakından izlenen ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini artıracak olan bugün açılan 30 Ekim vadeli repo ihalesine 49.85 milyar lira teklif geldi. Bankacılar dün yüzde 11.20'ye yükselen fonlama maliyetinin kademeli olarak yüzde 11.50-11.75 aralığına yükseleceğini tahmin ediyorlar.