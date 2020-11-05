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Merkez Bankası (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 14.99 basit faizle 10 milyar TL verdi.

İhalede en düşük basit getiri yüzde 14.93, en yüksek basit getiri ise yüzde 15.05 oldu. TCMB'nin 3 Aralık vadeli repo ihalesine 40.5 milyar lira teklif geldi.

TCMB fonlama kompozisyonunu, sıkılaştırma yaparak TL'yi ve dolayısıyla enflasyonu sınırlamak adına kullanılıyor. TCMB'nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı PPK ile yüzde 13.25'ten yüzde 14.75'e yükseltilen geç likidite penceresi tarafından belirleniyor.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti hali hazırda yüzde 14.75'e yükselen gecelik faizlere TCMB'nin son bir kaç günde attığı likidite adımlarıyla daha hızlı yaklaşıyor.

Fonlama maliyeti dün 5 baz puan artışla yüzde 13.99 seviyesine yükseldi. Temmuz ortasından beri 650 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti Aralık 2019'dan beri en yüksek orana çıktı.

TCMB'nin politika faizi yüzde 10.25 faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 14.75 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise Ekim'de yüzde 11.89 seviyesinde.