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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde gerileme - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde gerileme

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:01
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        TCMB rezervlerinde gerileme
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 21 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 979 milyon dolar düşüşle 97 milyar 698 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Şubat'ta 100 milyar 677 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 178 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolardan 72 milyar 297 milyon dolara geriledi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 173 milyar 152 milyon dolardan 169 milyar 995 milyon dolara düştü.

        TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        01.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        27.12.2024 64.319 90.738 155.057
        03.01.2025 65.345 92.588 157.933
        10.01.2025 66.021 94.426 160.447
        17.01.2025 66.511 96.791 163.303
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        07.02.2025 70.563 96.929 167.492
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        21.02.2024 72.297 97.698 169.995
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