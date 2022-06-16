TCMB rezervleri azaldı

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TCMB tarafından, Mayıs 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azalarak 101,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 9,8 azalışla 52,2 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 artışla 41,9 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 17,4 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 29,5 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 54 milyar dolara indi.​​​​​​​​​​​​​