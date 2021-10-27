Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 964 lira verdi.

İhaleye 204 milyar 410 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.