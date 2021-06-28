Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 69 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

İhaleye 150 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.