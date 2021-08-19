Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 65 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.

İhaleye 176 milyar 960 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.