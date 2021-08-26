Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhaleye 170 milyar 390 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.