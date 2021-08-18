Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 961 lira verdi.

İhaleye 186 milyar 645 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.