Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 60 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.

İhaleye 143 milyar 330 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.