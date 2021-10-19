Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhaleye 146 milyar 350 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.