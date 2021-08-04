Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.

İhaleye 152 milyar 770 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.