Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.

İhaleye 156 milyar 690 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.