Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.

İhaleye 135 milyar 900 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.