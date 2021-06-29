Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 115 milyar 380 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti