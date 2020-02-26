İhaleye 8 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,34 seviyesinde gerçekleşti.

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