AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 987 milyon lira verdi.

İhaleye 101 milyar 420 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.