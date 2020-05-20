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İhaleye 77 milyar 375 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,13 seviyesinde gerçekleşti.