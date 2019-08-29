İhalelere 31 milyar liralık teklif geldi. İhalelerde en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 oldu.

4 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,80 seviyesinde gerçekleşirken, 5 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,79 oldu.