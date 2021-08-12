Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 20 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 69 milyar 530 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.