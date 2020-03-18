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İhaleye 32 milyar 5 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.