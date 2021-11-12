Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 99 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhaleye 247 milyar 930 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.