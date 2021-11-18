Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 65 milyar 600 milyon lira verdi.

İhaleye 65 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.