Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 56 milyar 600 milyon lira verdi.

İhaleye 56 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 18 olurken, bileşik faiz ise yüzde 19,68 seviyesinde gerçekleşti.