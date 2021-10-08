AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 ve 15 Ekim vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 25 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira ve 59 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.

İhalelere 214 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 18, bileşik faiz ise 13 Ekim vadelide yüzde 19,70, 15 Ekim vadelide yüzde 19,66 seviyesinde gerçekleşti.