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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 17 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira, 17 Eylül vadeli repo ihalesi ile 59 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhalelere toplam 188 milyar 425 milyon liralık teklif geldi.

16 Eylül vadeli ihalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz yüzde 20,89, 17 Eylül vadeli ihalede basit faiz yüzde 19, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti