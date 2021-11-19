AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 ve 30 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 99 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira ve 66 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

İhalelere 411 milyar 825 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 15, bileşik faiz ise 26 Kasım vadelide yüzde 16,16, 30 Kasım vadelide yüzde 16,14 seviyesinde gerçekleşti.