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        Haberler Ekonomi Para TCMB Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak - Para Haberleri

        TCMB Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:10
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        TCMB Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak
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        TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

        TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

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