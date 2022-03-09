TCMB, Olağan Genel Kurulu ay sonunda toplanıyor

TCMB açıklamasında, bankanın 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacağı bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensupları alınmayacağı belirtilen açıklamada, basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahiplerinin bankanın internet sitesinde yer alan "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" sayfasından Genel Kurul Toplantısının canlı olarak takip edebileceği aktarıldı.

Açıklamada, genel kurul toplantılarına ilişkin bilginin bankanın internet sitesinin "Banka Hakkında/Kurumsal Yapı/Genel Kurul" bölümünde yer aldığı belirtildi.